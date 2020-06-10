Головна Новини
10 червня • оновлено в 14:00
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

В Україні взагалі немає креативних футболістів – ексскаут "Шахтаря"

2.2т
Читати матеріал російською

Колишній скаут донецького "Шахтаря" Ян Стреєр, який був призначений технічним директором нідерландського "Твенте", заявив, що в Україні немає креативних футболістів.

"Мені подобаються креативні гравці. Я вважаю бразильців відмінними футболістами, африканці теж добре грають. А в Україні взагалі немає креативних футболістів, тому місцеві клуби купують їх за кордоном. Я б довго думав, перш ніж запрошувати гравця з України", – цитує слова Стреєра видання Twente Fans.

Ян Стреєр

Ян Стреєр

Voetbal International

У 2010 році Стрейер допоміг "Шахтарю" підписати бразильців Дугласа Косту і Алекса Тейшейру за 14 мільйонів євро. Перший був проданий в "Баварію" за 30 мільйонів євро, а другий – в Китай за 50 мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сенегальський агент Ібрагім Сонко, який раніше грав в англійській Прем'єр-лізі і збірної країни, назвав українського футболіста, який може стати новим Андрієм Шевченком.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тег
ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Ювентус
VS
Милан
Победа Ювентуса с форой (-1)
1.96 Сделать ставку
Фенербахче
VS
Кайсериспор
Кайсериспор с форой (+1.5)
2.02 Сделать ставку
Динамо Дрезден
VS
Гамбург
Инд. тотал Динамо Дрезден больше 1
2.40 Сделать ставку
Зандхаузен
VS
Арминия
Победа Арминии с форой (0)
1.66 Сделать ставку
AGO
VS
Nemiga
Победа Nemiga
1.55 Сделать ставку
Валенсия
VS
Леванте
Тотал больше 3
1.94 Сделать ставку
Гранада
VS
Хетафе
Тотал меньше 2
1.74 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Лейпциг
Обе забьют и тотал больше 3.5
2.06 Сделать ставку
Белененсеш
VS
Гимарайнш
Белененсеш не проиграет
2.08 Сделать ставку
Севилья
VS
Бетис
Обе забьют
1.80 Сделать ставку