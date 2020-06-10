В Україні взагалі немає креативних футболістів – ексскаут "Шахтаря"

Колишній скаут донецького "Шахтаря" Ян Стреєр, який був призначений технічним директором нідерландського "Твенте", заявив, що в Україні немає креативних футболістів.

"Мені подобаються креативні гравці. Я вважаю бразильців відмінними футболістами, африканці теж добре грають. А в Україні взагалі немає креативних футболістів, тому місцеві клуби купують їх за кордоном. Я б довго думав, перш ніж запрошувати гравця з України", – цитує слова Стреєра видання Twente Fans.

Ян Стреєр Voetbal International

У 2010 році Стрейер допоміг "Шахтарю" підписати бразильців Дугласа Косту і Алекса Тейшейру за 14 мільйонів євро. Перший був проданий в "Баварію" за 30 мільйонів євро, а другий – в Китай за 50 мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сенегальський агент Ібрагім Сонко, який раніше грав в англійській Прем'єр-лізі і збірної країни, назвав українського футболіста, який може стати новим Андрієм Шевченком.

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