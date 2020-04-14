Знаменитий у минулому футболіст київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв похвалив президента Росії Володимира Путіна за розвиток спорту в країні-сусідці.

Олександр Алієв і Володимир Путін

"Що мені подобається в Путіні – так це те, що в Росії є спорт. Розвинені всі види. А в Україні цього немає. Був футбол, і то його вбили і загубили", – цитує Алієва sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алієв порівняв рівні життя в Росії й Україні. Крім того, Олександр вважає, що Володимиру Зеленському непросто доводиться на посаді президента України, але він зможе змінити ситуацію на краще.

Також Алієв заявив, що для нього кримчани були і залишаться українцями, а сама територія належить Україні.