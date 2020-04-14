"В Україні цього немає": Алієв захопився Путіним

Максим Богданов Футбол 19:09, 14.04.2020 Оновлено: 19:23, 14.04.2020

Знаменитий у минулому футболіст київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв похвалив президента Росії Володимира Путіна за розвиток спорту в країні-сусідці.

Олександр Алієв і Володимир Путін

"Що мені подобається в Путіні – так це те, що в Росії є спорт. Розвинені всі види. А в Україні цього немає. Був футбол, і то його вбили і загубили", – цитує Алієва sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алієв порівняв рівні життя в Росії й Україні. Крім того, Олександр вважає, що Володимиру Зеленському непросто доводиться на посаді президента України, але він зможе змінити ситуацію на краще.

Також Алієв заявив, що для нього кримчани були і залишаться українцями, а сама територія належить Україні.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Перевірку не пройшли: в Україні знову закрили продуктові ринки

Рейтинг "ЄС" суттєво виріс: партія Порошенка наздоганяє "слуг", які втрачають позиції

Украина превратилась в большую ЧС: одни жгут листву, другие воруют

У Києві коронавірусом заразилася 551 особа: під загрозою опинилися діти

Влада цинічно покинула в епіцентрі коронавірусу хвору на рак дитину. Історія боротьби маленького українця