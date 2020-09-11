В Україні повернули глядачів на міжнародні матчі: названо умову

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підтвердив можливість проведення міжнародних матчів клубів і збірних з глядачами.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), для цього регіон має знаходитися в "зеленій" (виконуються загальнообов'язкові вимоги поведінки в умовах коронавірусу, установи працюють в звичайному режимі) або "жовтій" (додатково забороняється відвідувати соціальні установи, в яких знаходяться люди похилого віку) зоні.

При проведенні матчів у вищевказаних зонах необхідно дотримуватися вимоги про перебування не більше 1 людини на 5 кв. метрів загальної площі території та правила соціального дистанціювання.

Якщо регіон знаходиться в "помаранчевій" або "червоній" зоні, то на матчі можуть бути присутніми не більше 220 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ були опубліковані умови для допуску українських уболівальників на трибуни.

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