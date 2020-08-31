В Уганді 10 юних футболістів загинули під час матчу

Олександр Чеканов Футбол 15:59, 31.08.2020 Оновлено: 16:07, 31.08.2020

Десять футболістів загинули в Уганді під час матчу юнацьких команд.

Трагедія трапилася в четвер, 27 серпня, пише ladbible.com. 14 юних гравців у віці від 9 до 16 років проводили матч у форматі 7 на 7, коли почалася гроза.

Діти вирішили перечекати негоду під солом'яним дахом будови, яка розташована поряд із футбольним полем. У будинок потрапила блискавка, внаслідок чого миттєво загинули дев'ять осіб, а ще одна дитина померла в машині швидкої допомоги.

Ще троє дітей все ще перебувають у лікарні, де проходять лікування. Місцева влада звинуватила в трагедії інженерів, які не встановили на будівлю громовідводи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії юний воротар ледь не загинув від удару блискавки під час матчу.

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