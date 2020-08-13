В УЄФА відреагували на протести в Білорусі

Михайло Морозов Футбол 13:32, 13.08.2020

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прокоментував можливе перенесення матчів білоруських клубів у єврокубках на тлі протестів, які відбуваються в країні після виборів президента.

"УЄФА обізнаний про поточну ситуацію в Білорусі, і ми уважно стежимо за розвитком подій в країні", – цитує відповідь організації видання Tribuna.

Нагадаємо, що багато жителів Білорусі обурилися офіційними результатами президентських виборів в країні, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав більше 80% голосів виборців. Учасники протестів вимагають скасування результатів, оскільки вважають, що вони були сфальсифіковані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ході антиурядових мітингів був затриманий і побитий білоруський боєць змішаних єдиноборств Олексій Кудін. У мережі також з'явилася фотографія хокеїста Іллі Литвинова, який став жертвою насильства з боку співробітників правоохоронних органів.

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