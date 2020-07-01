В УЄФА прокоментували загрозу зриву матчів ЛЧ через коронавірус у Португалії

Президент УЄФА Александер Чеферін запевнив, що проведення вирішальних матчів Ліги чемпіонів не опиниться під загрозою в разі нових спалахів коронавірусу.

"Фінал восьми" найпрестижнішого європейського клубного турніру має відбутися в серпні в Лісабоні, але жителі північних околиць португальської столиці були змушені знову піти на карантин через новий спалах COVID-19.

"Я хотів би подякувати прем'єр-міністру Португалії Антоніо Кості за його відданість проекту та тісну співпрацю з місцевою федерацією футболу для успішного проведення турніру в країні. Я впевнений, що ми зможемо закінчити сезон на мажорній ноті. Нам не потрібен план Б", – цитує слова Чеферін видання Daily Mail.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА прийняв офіційне рішення по Лізі чемпіонів 2019/20, вирішальні матчі якої пройдуть 12-23 серпня.