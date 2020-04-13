Керівництво УЄФА придумало новий план по дограванню Ліги чемпіонів і Ліги Європи протягом трьох тижнів у серпні.

Як повідомляє видання Express, для реалізації цього сценарію національні чемпіонати мають бути відновлені в середині червня. Зараз в організації прикладають максимальні зусилля, щоб допомогти країнам завершити внутрішні першості, а потім у короткі терміни дограти єврокубки.

Ліга чемпіонів та Ліга Європи

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що матчі єврокубків можуть пройти при порожніх трибунах, якщо ситуація з коронавірусом не покращиться.

"Ми уважно стежимо за розвитком цієї жахливої ситуації в усьому світі, і особливо в Європі. Краще все ж зіграти матчі при порожніх трибунах і показати їх по телевізору. Це допоможе поліпшити настрої людей", – сказав Чеферін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в УЄФА задумалися про зміну формату проведення Євро-2020, яке повинно пройти влітку 2021 року.