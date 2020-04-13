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15 квітня • оновлено в 12:47
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В УЄФА хочуть дограти Лігу чемпіонів і Лігу Європи за три тижні в серпні

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Керівництво УЄФА придумало новий план з догравання Ліги чемпіонів і Ліги Європи протягом трьох тижнів у серпні.

Як повідомляє видання Express, для реалізації цього сценарію національні чемпіонати мають бути відновлені в середині червня. Зараз в організації докладають максимальних зусиль, щоб допомогти країнам завершити внутрішні першості, а потім у короткі терміни дограти єврокубки.

Ліга чемпіонів та Ліга Європи

Ліга чемпіонів та Ліга Європи

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що матчі єврокубків можуть відбутися за порожніх трибун, якщо ситуація з коронавірусом не покращиться.

"Ми уважно стежимо за розвитком цієї жахливої ситуації в усьому світі, а особливо в Європі. Краще все ж зіграти матчі за порожніх трибун і показати їх по телевізору. Це допоможе поліпшити настрої людей", – сказав Чеферін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в УЄФА задумалися про зміну формату проведення Євро-2020, яке має відбутися влітку 2021 року.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Коронавірус Ліга Європи Ліга чемпіонів
Тег
УЄФА
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