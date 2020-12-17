В УАФ ухвалили офіційне рішення щодо скасованого матчу "Шахтаря" в УПЛ

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ присудив технічну поразку "Інгульцю" (0:3) за поєдинок 13-го туру української Прем'єр-ліги проти "Шахтаря", який мав відбутися 13 грудня.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), рішення КДК пояснюється тим, що дебютант УПЛ не створив необхідні умови для проведення матчу. Крім того, "Інгулець" повинен виплатити "обов'язковий грошовий внесок" у розмірі 50 тисяч грн.

Нагадаємо, що на домашній арені команди не працював підігрів, а газон стадіону не був захищений від опадів, через що поле обледеніло і стало непридатним для гри.

Технічна перемога дозволила "Шахтарю" впритул наблизитися до лідера в таблиці "Динамо" за підсумками першої частини сезону. "Гірники" в 13 поєдинках набрали 29 очок (8 перемог і 5 нічиїх), а кияни – 30 пунктів (9 перемог, 3 нічиї та 1 поразка).

"Інгулець" залишився на 10-му місці в УПЛ з 11 балами. За перше коло дебютанти чемпіонату виграли 1 матч і ще 8 закінчили внічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в поєдинку з двома вилученнями визначився останній чвертьфіналіст Кубка України з футболу.