В УАФ розповіли, коли варто чекати рішення CAS щодо матчу Швейцарія – Україна

Перший віцепрезидент Української асоціації футболу (УАФ) Олег Протасов розповів, що нашу апеляцію щодо технічної поразки в матчі Ліги націй проти Швейцарії, швидше за все, розглянуть у Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS) вже в 2021 році.

У коментарі виданню Meta-Ratings він пояснив це прийдешніми новорічними святами. Перший віцепрезидент УАФ вважає, що це питання може бути вирішено через кілька місяців.

"Так, попереду новорічні свята, тому очікувати рішення з нашого питання в цьому році вже навряд чи варто. Це не швидкий процес. Коли можуть розглянути? Цим питанням займаються наші юристи. Думаю, доведеться почекати десь пару місяців", – заявив Протасов .

Відзначається, що крім штатних юристів УАФ найняла для роботи у цій справі найкращих фахівців у сфері спортивного права з Іспанії та Швейцарії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч останнього туру Ліги націй нашої збірної був скасований після того, як лікар кантону Люцерн відправив всю українську делегацію на карантин.

Незважаючи на це, після прильоту до Києва всі футболісти і персонал команди здали негативні тести на коронавірус. Через деякий час УЄФА прийняв рішення зарахувати нам технічну поразку за матч зі Швейцарією, в результаті чого наша збірна вилетіла з еліти Ліги націй. Україна офіційно подала апеляцію в CAS у цій справі.