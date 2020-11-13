В УАФ відреагували на чутки про призначення Реброва в збірну України після Євро-2020

Українська асоціація футболу (УАФ) спростувала інформацію про те, що наставник "Ференцвароша" Сергій Ребров очолить нашу національну збірну після Євро-2020.

На своїй сторінці в Facebook УАФ назвала її фейком. В організації припустили, що творці подібних чуток хочуть нашкодити стосункам українського фахівця з угорським клубом і внести нервозність у нашій команді перед вирішальними зустрічами Ліги націй.

"Сьогодні (13 листопада – Ред.) З'явилася інформація про нібито укладення попереднього договору про призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України з 1 липня 2021-го на три роки. Офіційно заявляємо, що ця інформація – повна нісенітниця. Або, якщо хочете – банальний фейк! Яку мету переслідують його автори – можна тільки здогадуватися. Можливо, його творці мають на меті зіпсувати стосунки Сергія Реброва з керівництвом "Ференцвароша" напередодні поєдинків Ліги чемпіонів і разом з тим внести нервозність у підготовку національної збірної України до вирішальних матчів Ліги націй УЄФА", – відповіли в УАФ.

В УАФ спростували інформацію про призначення Реброва на пост тренера збірної України Facebook УАФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2020 року Андрій Шевченко підписав новий контракт зі збірною України на 2,5 року за системою 1+1,5. Пізніше наставник національної команди пояснив "незрозумілу" ситуацію з цією угодою.

Він керує нашою збірною з літа 2016 роки після провального чемпіонату Європи. З моменту його приходу на цю посаду Україна провела 39 матчів під керівництвом Шевченка, здобувши 21 перемогу при 9 поразках.