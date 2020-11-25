В УАФ назвали крайній термін ухвалення рішення щодо матчу Швейцарія – Україна

Віцепрезидент Української асоціації футболу Юрій Запісоцький розповів, що швейцарська й українська сторони провели серйозну дискусію щодо долі поєдинку останнього туру Ліги націй між країнами.

В інтерв'ю телеканалам "Футбол 1/2/3" чиновник заявив, що глава апеляційного комітету пообіцяв, що рішення щодо матчу буде отримано до ранку четверга, 26 листопада. Він зазначив, що його можуть оскаржити в спортивному арбітражному суді в Лозанні.

"У нас була досить глибока дискусія. Було півтори години дебатів – це досить багато. Усі сторони були обізнані. Була глибока, юридична дискусія. Як пообіцяв сьогоднішній глава апеляційного комітету, рішення ми отримаємо до завтрашнього ранку. Рішення може бути оскаржене в Лозанні", – розповів Запісоцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний лікар кантону Люцерн помістив збірну України на карантин, у результаті чого вирішальний поєдинок Ліги націй за місце в елітному дивізіоні було скасовано. Пізніше він пояснив своє рішення.

Менеджер нашої національної команди Олексій Таргонський розповів, як усе відбувалося насправді, а головний тренер Андрій Шевченко виступив за перегравання матчу.