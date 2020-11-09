В "Шахтарі" відповіли на слова Луческу щодо підлості "гірників"
Директор "Шахтаря" по футболу Даріо Срна не погодився зі словами тренера "Динамо" Мірчі Луческу про те, що "гірники" вчинили нечесно, відмовившись перенести гру команд в 9-му турі УПЛ через спалах COVID-19 у стані "біло-синіх".
Коментуючи перемогу в дербі 3:0 в поєдинку 8 листопада, легендарний капітан "гірників" нагадав, що його команда зовсім нещодавно перебувала в аналогічній ситуації.
"На жаль, ми сьогодні живемо в такому світі, коли кожен день хтось може заразитися. Ми були в такій самій ситуації перед "Реалом", як "Динамо" зараз. Але ми не розглядали варіант з перенесенням матчу і не пропонували цього робити своїм суперникам. Тому що є регламент, який потрібно виконувати. У "Динамо" було досить хороших футболістів, які вийшли на поле. Сподіваюся, що всі швидко одужають і повернуться на футбольне поле! Переміг не COVID, а "Шахтар", – цитує Срну пресслужба чемпіонів України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру назвав заслуженою перемогу над київським "Динамо" в матчі УПЛ.