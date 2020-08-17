У "Шахтарі" розповіли, скільки клуб заробив завдяки півфіналу ЛЄ

Донецький "Шахтар" завдяки виходу до півфіналу Ліги Європи вже заробив близько 50 мільйонів євро в нинішньому єврокубковому сезоні.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс" розповів генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Якщо ми зупинимося на нинішній точці – виході в півфінал Ліги Європи, – то дохід "Шахтаря" від виступу в єврокубках складе близько 50 млн євро", – повідомив менеджер чемпіонів України.

Він додав, що успішний виступ у міжнародних турнірах є дуже важливою складовою для прибутковості клубу загалом.

"Спортивні результати – це визначальне. Якщо ми проходимо якомога далі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи, то вартість команди відповідно збільшується, і часом – може навіть у рази. Тому, якщо ми говоримо про бізнес-модель, то для нас це дуже важливий елемент", – наголосив Палкін.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги Європи 17 серпня "Шахтар" зустрінеться з міланським "Інтером".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні визначився перший фіналіст Ліги Європи.