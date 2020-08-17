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У "Шахтарі" розповіли, скільки клуб заробив завдяки півфіналу ЛЄ

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
1,8 т.
Сергій Палкін

Сергій Палкін розповів про бюджет "Шахтаря".

Донецький "Шахтар" завдяки виходу до півфіналу Ліги Європи вже заробив близько 50 мільйонів євро в нинішньому єврокубковому сезоні.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс" розповів генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Якщо ми зупинимося на нинішній точці – виході в півфінал Ліги Європи, – то дохід "Шахтаря" від виступу в єврокубках складе близько 50 млн євро", – повідомив менеджер чемпіонів України.

Він додав, що успішний виступ у міжнародних турнірах є дуже важливою складовою для прибутковості клубу загалом.

"Спортивні результати – це визначальне. Якщо ми проходимо якомога далі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи, то вартість команди відповідно збільшується, і часом – може навіть у рази. Тому, якщо ми говоримо про бізнес-модель, то для нас це дуже важливий елемент", – наголосив Палкін.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги Європи 17 серпня "Шахтар" зустрінеться з міланським "Інтером".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні визначився перший фіналіст Ліги Європи.

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Ліга ЄвропиФК ШахтарСергій Палкін
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