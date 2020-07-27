В "Шахтарі" пояснили, чому Луческу пішов із команди

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що Мірча Луческу вичерпав себе на посаді тренера команди, тому і пішов з неї в 2016 році.

"За великим рахунком він себе вичерпав. Більш того, мені здається, що клуб виріс, пішов вгору, а Луческу залишився на колишньому рівні, тому президент команди ще за півроку до закінчення його контракту дав завдання знайти варіанти по новому тренеру. Це рішення було обдуманим, не миттєвим", – розповів Палкін на YouTube-каналі Україна 24.

Він також зазначив, що румунський фахівець двічі хотів повернутися в "Шахтар", але власник клубу Рінат Ахметов двічі йому відмовляв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, як проходили переговори про перехід Луческу в київську команду.