В "Шахтарі" масове інфікування COVID-19

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін повідомив, що результати нових тестів гравців донецького клубу на коронавірус дали позитивний результат.

За словами Сергія Анатолійовича, в донецькому клубі зафіксовано 18 нових випадків зараження COVID-19.

"За результатами додаткового ПЛР-тестування були виявлені випадки захворювання коронавірусом серед 9 гравців і 9 співробітників "Шахтаря". Всі інфіковані йдуть на 10-денну самоізоляцію. Бажаємо їм якнайшвидшого одужання і повернення в команду", – написав Палкін у Facebook.

У Шахтарі коронавірус Facebook Сергія Палкіна

Як уточнює пресслужба "гірників", у більшості інфікованих хвороба протікає безсимптомно, у деяких – у легкій формі.

Півзахисники Марлос і Віктор Коваленко відправляться в збірну України і зможуть готуватися до майбутніх матчів Ліги націй. Решта футболістів, за винятком виявлених осіб із позитивними результатами тестів, 9 жовтня повернуться до тренувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пятов і Степаненко здали позитивні тести на COVID-19.