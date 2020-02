В Румунії тренер роздрукував момент із помилкою судді та приніс на пресконференцію

Головний тренер румунської "Політехніки" з міста Ясси Мірча Редник приніс на післяматчеву пресконференцію знімок, на якому зображений момент із помилкою арбітра.

Emmanuel Rosu опублікував у себе в Twitter відео, на якому наставник команди демонструє присутнім момент з офсайдом біля воріт "Політехніки". Кумедності цій ситуації додає якість зображення, а також наявність графічних елементів програвача.

EPIC VIDEO! Poli Iasi coach PRINTED a controversial moment during his loss vs Hagi and showed how he is right in his claims that the goal should not have been allowed. The quality of the print is very low with all the graphics on it. The moment of the caption is stupid as well. pic.twitter.com/U4bnx6wgcR