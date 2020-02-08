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9 лютого • оновлено в 03:18
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В Румунії тренер роздрукував момент із помилкою судді та приніс на пресконференцію

2.8т
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Головний тренер румунської "Політехніки" з міста Ясси Мірча Редник приніс на післяматчеву пресконференцію знімок, на якому зображений момент із помилкою арбітра.

Emmanuel Rosu опублікував у себе в Twitter відео, на якому наставник команди демонструє присутнім момент з офсайдом біля воріт "Політехніки". Кумедності цій ситуації додає якість зображення, а також наявність графічних елементів програвача.

Тренер прийшов на прес-конференцію з роздруківкою помилки арбітра

Тренер прийшов на прес-конференцію з роздруківкою помилки арбітра

На YouTube-каналі Fotbal Romania розмiщено огляд поєдинку, який закінчився вольовою перемогою суперників "Політехніки" з рахунком 2:1. Момент, який розлютив Редника, трапився на 80-й хвилині матчу та призвів до першого голу "Віторула" в цій зустрічі. Гості спіймали кураж і зуміли вирвати перемогу ще через 5 хвилин.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у матчі за Суперкубкок Японії команди промазали дев'ять одинадцятиметрових поспіль під час серії пенальті.

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Місце
Румунія
Тег
курйоз
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