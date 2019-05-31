В руках Клоппа: топ-5 змін "Ліверпуля" після фіналу Ліги чемпіонів в Києві

Минулорічний вирішальний матч Ліги чемпіонів в Києві став для "Ліверпуля" без перебільшення справжньою драмою. Але здавалося, що це лише епізод історії не без частки везіння, і наступний фінал для "червоних" настане ще не скоро.

Але ні - через рік "Ліверпуль" знову у фіналі. Команда Юргена Клоппа неймовірно пройшла "Барселону" і тепер посперечається за кубок з "Тоттенхемом". І зараз це буде вже інший "Ліверпуль", який став набагато сильніше у порівнянні зі зразком київського фіналу.

Напередодні майбутньої зустрічі "Ліверпуля" і "Тоттенхема" OBOZREVATEL озирається на минулий сезон і розповідає, як за цей час "червоні" перетворилися з перспективного бійця в топ-команду Європи.

1. Прощання, рекорд і закриття воротарського питання

Після фіналу в Києві не було більш нещасної людини, ніж голкіпер "Ліверпуля" Льоріс Каріус. Німець допустив прикрі ляпи в двох з трьох голах, після чого багато "котів" були повішені саме на нього (хоча "Реал" тоді й в іншому переграв "Ліверпуль").

Та невдача тільки підтвердила тезу, що "мерсисайдцям" пора радикально вирішувати питання з голкіпером, і на "Енфілді" з цим впоралися блискуче - у "Роми" був куплений бразилець Аліссон. Куплений за 62,5 млн євро, на той час встановивши рекорд за вартістю воротарів (це трохи пізніше його переб'є Кепа в "Челсі").

Льоріс Каріус і Аліссон

Цей трансфер блискучий, так як він вирішив відразу кілька проблем. Ліверпульці знайшли собі голкіпера "на зараз", якому не знадобилася адаптація та особливе вливання в команду - Аліссон відразу став одним з найважливіших гравців "червоних". Також пішла нервозність всієї оборони, яка була властива Каріусу "з гранатою в руках". Ну і не без подвигів Аліссона "Ліверпуль" знову у фіналі ЛЧ.

А Каріуса віддали в оренду в Туреччину, і цей момент також зміцнив команду. Клопп показав, що ігрові інтереси - вище особистостей, і в той же час вирішив ситуацію без всяких образ. Правда, сам Каріус в цей раз відмовився приїхати на фінал ЛЧ в Мадрид в якості запрошеного гостя.

2. Завдяки голландській машині захист став одним з кращих в світі

Крім воротарської проблеми на початку сезону Клоппа постійно штовхали за хисткість захисту. Над парою центрбеків Матіп-Ловрен часом відверто сміялися, і це було далеко від рівня фіналу ЛЧ або боротьби за "золото" АПЛ.

Керівництву клубу це теж не подобалося, тому взимку 2018-го в команду був запрошений голландець Вірджіл ван Дейк. У київському фіналі ван Дейк ще виглядав "сиро" як елемент ігрової моделі команди. Але в нинішньому сезоні голландець зробив такий прогрес, що і перетворив всю оборону "червоних", і сам став справжньою "машиною".

Вірджіл ван Дейк

Протягом всього сезону АПЛ Вірджілом тільки захоплювалися, а разом з Аліссоном він зробив оборону команди стала непробивною - "мерсисайдці" пропустили менше всіх в чемпіонаті Англії (всього 22 голи в 38-ми матчах). І на "Енфілді" зовсім не переживають за свою оборону (а такого давно вже не було), що дозволяє впевнено дивитися в завтрашній день.

3. Салах перестав бути іконою

У минулому сезоні Мохаммед Салах підкорив не тільки "Енфілд" і Англію, але й весь світ - єгиптянин був топ-форвардом сезону у всіх турнірах і з 32-ма голами став кращим бомбардиром.

Мохаммед Салах (в центрі)

Звичайно, єгиптянину було не уникнути спаду, і в цьому сезоні Салах вже не тягнув атаку команди на собі. І це добре - напад "Ліверпуля" отримав нові козирі. У київському фіналі через травму Салаха англійці отримали дуже болючий удар, який не змогли витримати.

Якщо ж зараз таке повториться з Мо, подібного з "Ліверпулем" вже не станеться. У Клоппа відмінна варіативність атаки, де немає незамінних. Півфінальний камбек з "Барселоною" дуже яскраво це продемонстрував, коли були травмовані й Салах, й Фірміно.

4. З "незрозумілого" хлопця в герої "Енфілда"

Дівока Орігі заявив про себе не весь світ завдяки вдалому виступу на ЧС-2018 з Бельгією, але з приходом в "Ліверпуль" не відзначався. Більш того, багато вболівальників особливо не могли зрозуміти, навіщо мобільній і швидкій атаці команди такий фактурний гравець (тим більше, коли Клопп ще й випускав Орігі на фланзі). Але в кінці сезону Дівока вже без жартів називають "Героєм Енфілда".

Дивока орігамі

Так, дубль "Барселоні" - це було щось. Орігі "вийшов на сцену" в самий-самий необхідний і важкий момент, рятуючи "червоних" від вильоту з ЛЧ. Але більш важливо, що фактор Орігі нарешті прибрав психологічні кордони атаки, яка боялась втратити образ "Салах-Мане-Фірміно".

У минулому сезоні "Ліверпуль" фактично задихався, коли хтось із трійки травмувався. А зараз Клопп спокійний, якщо Фірміно або Салах заліковують травми - навіть в найважливіших матчах можна розраховувати на Орігі.

5. Були "щасливим учасником", а стали головним претендентом

Після ігрової кризи в 2010-х робота Клоппа та вихід у фінал ЛЧ-2018 стали справжнім бальзамом на душу вболівальникам "Ліверпуля". Сам вихід у фінал був величезним успіхом, і, за великим рахунком, за поразку "Реалу" в Києві команді Клоппа не сказали і кривого слова.

"Ліверпуль" до останнього боровся за титул чемпіона Англії, але таки поступився "Ман Сіті"

Зараз же сприйняття "Ліверпуля" зовсім інше. Так, прямо розраховувати на другий фінал поспіль було непросто, але все ж від "червоних" чекали ударної ЛЧ. І тепер команда по-справжньому пробилася (а не просто "потрапила") в фінальний матч, сміливо декларуючи бажання взяти кубок Ліги чемпіонів. І "Ліверпуль" - фаворит.

За цей рік, після посилення, всіх перемог (особливо над "Барселоною") і вдалого сезону в Англії менталітет команди змінився в кращу сторону. "Червоні" нарешті позбулися наслідків кризи, коли в АПЛ не могли потрапити навіть до четвірки, і нарешті згадали, що вони - топ-команда Європи. І якщо в грі з "Тоттенхемом" Салах (або Фірміно, наприклад) знову травмується в першому таймі, а голкіпер допустить гольову помилку, "Ліверпуль" це навіть не збентежить - фортеці вистачить на камбек навіть з 0:4.

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