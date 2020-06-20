Футбольний клуб "Сочі", з рахунком 10:1 обігравши в матчі 23-го туру Російської Прем'єр-ліги (РПЛ) ФК "Ростов", здобув найбільшу перемогу в історії чемпіонату Росії в РПЛ.

Вперше клуб РПЛ забив в ворота суперника 10 голів.

Крім того, "Сочі" повторив рекорд за найбільшою різницею м'ячів в матчі чемпіонату.

3 листопада 2000 в матчі Прем'єр-Ліги московський "Локомотив" розгромив елістінський "Уралан" з рахунком 9:0. За "Ростов" в матчі з "Сочі" грали футболісти молодше 20 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у шести гравців основного складу "Ростова" була виявлена коронавірусна інфекція. У зв'язку з цим вся команда і тренерський штаб змушені були піти на двотижневий карантин. "Ростов" просив про перенесення зустрічі, але керівництво "Сочі" відповіло відмовою.