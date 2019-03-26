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У Росії тренер ЦСКА слав футболісткам фото свого пеніса

1.1тЧитати матеріал російською

Футболістки жіночої команди СКА-УОР (входить в структуру ЦСКА ) звинуватили заступника директора клубу зі спорту Станіслава Адилова і його сина, тренера Михайла Адилова в сексуальних домаганнях.

У Росії тренер ЦСКА слав футболісткам фото свого пеніса

19-річні спортсменки Анастасія та Вікторія (імена змінені) стверджують, що протягом останніх двох років батько і син недвозначно натякали їм на секс і робили "занадто відвертий" масаж, пише "Комсомольська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

постраждала дівчина

постраждала дівчина

КП

постраждала дівчина

постраждала дівчина

КП

постраждалі дівчата

постраждалі дівчата

КП

За словами співрозмовника "КП", останньою краплею стали фото статевих органів, які Адил-молодший надіслав в WhatsApp однієї з дівчат. Після цього футболістки вирішили звернутися до керівництва клубу і в поліцію

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Місце
РосіяМосква
Тег
ЦСКА Москва
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
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