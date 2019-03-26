У Росії тренер ЦСКА слав футболісткам фото свого пеніса

Футболістки жіночої команди СКА-УОР (входить в структуру ЦСКА ) звинуватили заступника директора клубу зі спорту Станіслава Адилова і його сина, тренера Михайла Адилова в сексуальних домаганнях.

19-річні спортсменки Анастасія та Вікторія (імена змінені) стверджують, що протягом останніх двох років батько і син недвозначно натякали їм на секс і робили "занадто відвертий" масаж, пише "Комсомольська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

постраждала дівчина КП

постраждала дівчина КП

постраждалі дівчата КП

За словами співрозмовника "КП", останньою краплею стали фото статевих органів, які Адил-молодший надіслав в WhatsApp однієї з дівчат. Після цього футболістки вирішили звернутися до керівництва клубу і в поліцію

Новини Московський ЦСКА ганебно вилетів із Ліги чемпіонів

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Російській Федерації учитель фізкультури півроку ґвалтував 13-річну школярку в спортзалі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!