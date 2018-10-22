В пику терористам: ЗСУ під Донецьком вивісили прапор "Динамо"

На позиції "Шахта" в місті Красногорівка бійці Збройних сил України (ЗСУ) вивісили прапор київського футбольного клубу "Динамо".

"Як я й обіцяв, фанати "Динамо" Київ повісили біло-синій прапор на найвищiй точцi, яка тут є. Спасибі хлопцям, які його нам подарували. Він буде висіти тут довго, а потім переїде на iншi позиції", - заявив наш військовий.

Відзначимо, що "Шахта" - прикордонна українська позиція контрольована ЗСУ, яка знаходиться між Авдіївкою і Донецьким міжнародним аеропортом. За своїм стратегічним значенням є продовженням аеропорту і головною висотою, що відкриває шлях до окупованого Донецька.

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