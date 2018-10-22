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В пику терористам: ЗСУ під Донецьком вивісили прапор "Динамо"

16.7тЧитати матеріал російською

На позиції "Шахта" в місті Красногорівка бійці Збройних сил України (ЗСУ) вивісили прапор київського футбольного клубу "Динамо".

"Як я й обіцяв, фанати "Динамо" Київ повісили біло-синій прапор на найвищiй точцi, яка тут є. Спасибі хлопцям, які його нам подарували. Він буде висіти тут довго, а потім переїде на iншi позиції", - заявив наш військовий.

Відзначимо, що "Шахта" - прикордонна українська позиція контрольована ЗСУ, яка знаходиться між Авдіївкою і Донецьким міжнародним аеропортом. За своїм стратегічним значенням є продовженням аеропорту і головною висотою, що відкриває шлях до окупованого Донецька.

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Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкт
ФК Динамо Київ
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Комот Киш
Комот Киш
ДИНАМО-ДИНАМО,О-О-О.😆
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Первоначально спортивное общество с таким названием было создано в СССР и относилось к системе Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Первоначально спортивное общество с таким названием было создано в СССР и относилось к системе Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР. ...ДБ
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