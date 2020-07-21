В основному іноземці: ЗМІ розкрили нову стратегію "Динамо" щодо нового тренера

Керівництво київського "Динамо" склало список найбільш ймовірних кандидатів на пост головного тренера команди після звільнення Олексія Михайличенка.

Як повідомляє видання meta-ratings.com.ua, в столичному клубі вирішили змінити стратегію та не запрошувати на посаду тренера фахівців, які раніше працювали в "Динамо". Тому в списку найбільш вірогідних кандидатів на пост наставника киян фігурують в основному іноземні прізвища.

Таким чином, представники команди не будуть вести переговори з Сергієм Ребровим, який, як писали ЗМІ, отримав пропозицію від "Динамо" і взяв час на роздуми.

Очікується, що кияни вийдуть з відпустки 29 липня і почнуть підготовку до сезону 2020/21 з новим тренером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник "Зорі" Віктор Скрипник прокоментував інформацію про можливий перехід у "Динамо".