В Офісі Генпрокурора розповіли про справи щодо корупції в українському футболі

Гучний скандал довкола корупційних схем в Українській асоціації футболу не вщухає вже два роки, проте винні у "розпилі" бюджетних мільйонів на будівництві спортивних майданчиків – досі на волі. На якому етапі наразі перебуває розслідування проти функціонерів? Відповідний запит журналісти "СтопКору" спрямували до Офісу Генпрокурора.

3 квітня до нашої редакції надійшла відповідь за підписом прокурора відділу процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора І.Ковальова.

Як повідомив правоохоронець, досудове слідство у ньому здійснюють слідчі ГСУ Нацполіції України за підозрою директора ТОВ "ФФУ Продакшен" (комерційної "доньки" федерації футболу, яка й одержала бюджетні замовлення на виробництво штучної трави за завищеними цінами) Бондаренка А.В. у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 ККУ.

Нагляд у формі процесуального керівництва здійснює безпосередньо Офіс Генпрокурора. Обвинувальний акт до суду не скеровувався.

Розслідування стосується службових злочинів, вчинених посадовими особами УАФ. Представники прокуратури відмовилися розкривати у відповіді подробиці слідства, посилаючись на те, що це може зашкодити досудовому розслідуванню.

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