У львівському футбольному клубі "Карпати" зафіксовано зараження коронавірусом.

"Тестування на COVID-19 виявили позитивні результати в окремих гравців та серед персоналу львівських "Карпат". Інфіковані одразу ж були переведені на режим самоізоляції, симптоми захворювання відсутні. Керівництву УАФ та УПЛ було оперативно повідомлено про ситуацію в таборі команди. Очікуємо, що невдовзі буде офіційно ухвалено рішення про неможливість проведення календарного матчу "Карпати" – "Маріуполь". ФК "Карпати" запевняє, що надасть усю необхідну допомогу членам команди та працівникам клубу заради непоширення COVID-19. У понеділок карпатівці пройдуть ще одне тестування", – йдеться у заяві клубу.

Журналіст телеканалу "Футбол" Ігор Бурбас повідомив, що матч 24-го туру УПЛ "Карпати" – "Маріуполь", який був запланований на 31 травня о 14.00, не відбудеться.

Раніше глава УАФ Андрій Павелко повідомив, що у разі виявлення коронавiрусу у гравця тур не буде зупинений, а команди не підуть на карантин.