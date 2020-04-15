В Італії зробили невтішний прогноз про відновлення чемпіонату

Заступник міністра охорони здоров'я Італії П'єрпаоло Пієрі заявив, що шанси на відновлення Серії А, яка була припинена через пандемію коронавірусу, невисокі.

"На жаль, думаю, що відновлення чемпіонату є малоймовірним", – цитує слова Пієрі видання Чемпіонат.

серія А Football.ua

Варто відзначити, що раніше називалися песимістична й оптимістична дати початку догравання сезону. У найкращому випадку команди повинні були знову вийти на поле 17 травня, а в найгіршому – 20 червня.

Нагадаємо, що після 26 зіграних турів лідером Серії А є "Ювентус", в активі якого 63 очка. На другій позиції знаходиться "Лаціо", який набрав на один пункт менше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Брешії" Массімо Челліно заявив, що не дозволить своїй команді вийти на поле, якщо буде прийнято рішення про відновлення сезону.