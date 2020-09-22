В Італії зарізали 33-річного футбольного арбітра та його дівчину

Італійського футбольного арбітра, який працював на матчах Серій B і С, Даніеле де Сантіса та його партнерку жорстоко вбили в його ж квартирі.

Як повідомляє видання FootballItalia, 33-річний суддя та його дівчина Елеонора Манта були знайдені мертвими в Лечче. На їхніх тілах виявили ножові поранення. Сусіди Де Сантіса почули крики, а потім і невідомого чоловіка, який тікав з місця злочину з ножем.

Рефері здебільшого працював на поєдинках Серії С. Він відсудив 130 матчів протягом своєї кар'єри. Його дебют в Серії В відбувся у 2017 році в якості четвертого судді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше талановитого футболіста зарізали під час бійки в Лондоні.