В Італії забитий найшвидший гол в історії. Відео

Португальський нападник італійського "Мілана" Рафаель Леао забив найшвидший гол в історії Серії А.

21-річний футболіст відзначився в матчі 13-го туру чемпіонату країни проти "Сассуоло". Хакан Чалханоглу розіграв м'яч в центрі, протягнув його пів поля і віддав на Леао. Форвард вирвався на оперативний простір, втік від двох захисників і точно вразив ворота Консильї.

Гравцям міланської команди на все вистачило 6,2 секунди. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "россонері".

Попереднє досягнення належало Паоло Поджі ("П'яченца"), який в грудні 2001 оформив гол за 8 секунд.

"Мілан" набрав 28 очок в 12 матчах і очолює турнірну таблицю в італійській першості. "Сассуоло" (23 очки) знаходиться на шостому місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів був забитий в 2007 році в першому раунді плей-оф. Відзначився нідерландський футболіст "Баварії" Рой Макай в грі з "Реалом".