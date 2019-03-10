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В Італії за пограбування зловили "Андрія Шевченка"

11.2тЧитати матеріал російською

В Італії злочинець, якого затримала поліція, намагався уникнути арешту, назвавшись екс-тренером "Мілана" Андрієм Шевченком.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

Як повідомляє ilmattino.it, курйозний випадок стався в Боскореалi, де копи схопили 40-річного громадянина Польщі, який перебував під домашнім арештом через звинувачення в серії крадіжок, але несподівано зник з дому.

Шахрай був затриманий всередині занедбаного і зруйнованого котеджу. Під час роботи правоохоронців в надії уникнути покарання заявив, що він титулований український тренер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в мережі згадали кращий гол легендарного українця. У 2001 році Шевченко відзначився фантастичним голом у чемпіонаті Італії. У той час ще 24-річний гравець "Мілана" забив приголомшливий м'яч в ворота "Ювентуса".

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Особа
футболіст Андрій Шевченко
Місце
Італія
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Комментарии на сайте не модерированы
Стрильчук Виталий
Стрильчук Виталий
Привет газета Fake News, а где же FUCK NEW S
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Grich Lara
Grich Lara
Смішно,вся Італія знає Шевченка в лице
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