В Італії відбулися похорони чемпіона світу з футболу Паоло Россі

У Віченці відбулися похорони легендарного Паоло Россі, який помер 10 грудня у віці 64 років.

Попрощатися з футболістом в соборі Санта-Марія-Аннунсіата прийшли Бруно Конті, Паоло Мальдіні, Роберто Баджіо. Підтримати вдову Россі Федерику Каппеллетти, дочок Марію Витторию і Софію Олену, а також Алессандро, сина його першої дружини Сімонетті, зібралися і прості жителі міста.

Усередині церкви труну з тілом Россі накрили його футболкою збірної Італії з номером 20.

Антоніо Кабріні взяв слово, щоб згадати "брата, якого він втратив".

"Ми ділилися один з одним сумними емоціями і разом переживали важкі моменти в житті. Я не вірив, що ти підеш так скоро", – цитує Кабріні La Republica.

Фульвіо Колловаті згадав свого товариша по команді перед церемонією

"Федеріка написала мені ці трагічні новини, попросивши, щоб ми не забували його. Але як ми можемо забути таку людину? Його смерть розбила собі серце. Він був другом, братом, променем сонця, здатним сьогодні виграти Золотий м'яч, а на наступний день випити кави з простим вболівальником", – заявив Колловаті.

Паоло Мальдіні зізнався, що Россі був нього зразком для наслідування.

"Він був моїм героєм, коли виграв чемпіонат світу 1982 року, а мені було 14 років. Він був прикладом для мене, під час спільного виступу в "Мілані" 1985 році. Одного разу він відвіз мене додому після тренування, так як у мене не було водійських прав ", – згадав Паоло.

як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер тренер Алехандро Сабелья, який вивів Аргентину в фінал чемпіонату світу з футболу в 2014 році.