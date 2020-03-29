"В Італії так само починалося": дружина Бокетті "поховала" росіян, що вирішили "бухнути" на карантині

Катерина Мальцева, дружина італійського ексзахисника "Спартака" Сальваторе Боккетті, розкритикувала жителів Москви за порушення карантину, організованого через пандемію коронавiрусу.

Катерина Мальцева з сім'єю @katibocchetti

"В Італії, хлопці, так само все починалося. Гуляли до останнього, поки військові машини не почали вивозити тіла. Книги читайте, онлайн курси, займайтеся спортом, але вам потрібно бухнути, вам потрібно провітрити пір'ячко. Майданчики на районі кишать - батьки, ви молодці! можна і до подружок на чай! А можна після ваших тріпов в Європу і не сидіти на карантині. Пожалійте лікарів, себе, людей похилого віку! Просто 24 години на добу на зв'язку з чоловіком і розумію, що відбувається. Як же тут не злитися? " - написала Катерина на своїй сторінці в Instagram.

Раніше знаменитий російський коментатор "Матч ТВ" Дмитро Губернієв заявив, що в таких умовах недотримання карантину при коронавірус, в Росії буде дуже багато жертв.

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