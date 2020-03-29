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29 березня • оновлено в 12:33
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"В Італії так само починалося": дружина Бокетті "поховала" росіян, що вирішили "бухнути" на карантині

4.3т
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Катерина Мальцева, дружина італійського ексзахисника "Спартака" Сальваторе Боккетті, розкритикувала жителів Москви за порушення карантину, організованого через пандемію коронавiрусу.

Катерина Мальцева з сім'єю

Катерина Мальцева з сім'єю

@katibocchetti

"В Італії, хлопці, так само все починалося. Гуляли до останнього, поки військові машини не почали вивозити тіла. Книги читайте, онлайн курси, займайтеся спортом, але вам потрібно бухнути, вам потрібно провітрити пір'ячко. Майданчики на районі кишать - батьки, ви молодці! можна і до подружок на чай! А можна після ваших тріпов в Європу і не сидіти на карантині. Пожалійте лікарів, себе, людей похилого віку! Просто 24 години на добу на зв'язку з чоловіком і розумію, що відбувається. Як же тут не злитися? " - написала Катерина на своїй сторінці в Instagram.

А Москва все не спить і не сидить вдома) ви все на канікулах, які ж молодці, хлопців! Чому разом з канікулами не закрили готелі і санаторії на півдні? !! Чому відразу не закрити авіасполучення по Росії і не перекрити дороги разом з цими канікулами. С.ка в Італії, хлопці, так само все починалося, гуляли до останнього, поки військові машини не почали вивозити тіла. Ви втомилися, звичайно! Ви працюєте! Ну відпочиньте ви по будинках і квартирах. дорослі ж дядьки й тітки. Ми в Москві вже третій тиждень на карантині, ми "гуляємо" вдома. І не нудно з трьома дітьми, знаєте ?! А ті, хто без дітей, так це ж відпустка мрії! Книги читайте, онлайн курси, займайтеся спортом, але вам потрібно бухнуть, вам потрібно провітрити пір'ячко. Майданчики на районі кишать, батьки ви молодці! Можна і до подружок на чай! А можна після ваших тріп в Європу і не сидіти на карантині. Президент сказав можемо впоратися менше ніж за 2-3 місяці, та ми з вами півроку будемо так сидіти, б..ть !!! Через таких ось прогулочек! Пожалійте лікарів, себе, людей похилого віку! Я чоловіка і маму хочу побачити швидше, а не через рік. Не, я не нагнітаю, не вчу вас, "хлопців". просто 24 години на добу на зв'язку з чоловіком і розумію, що відбувається. Як же тут не злитися.

Публікація від Kati Bocchetti Maltseva (@katibocchetti)

Раніше знаменитий російський коментатор "Матч ТВ" Дмитро Губернієв заявив, що в таких умовах недотримання карантину при коронавірус, в Росії буде дуже багато жертв.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Москва
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