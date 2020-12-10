В Італії помер чемпіон світу з футболу

Герой Італії на чемпіонаті світу 1982 року і володар "Золотого м'яча-1982" Паоло Россі помер у віці 64 років.

Про його смерть повідомила дружина, опублікувавши їхній спільний знімок у себе в Instagram і написавши: "Назавжди". Згідно з інформацією видання La Gazetta dello Sport, він був невиліковно хворий.

Дружина Россі Федеріка Капелетті повідомила про його смерть Instagram Федеріки Капелетті

Россі був близьким до того, щоб пропустити ЧС-1982 в Іспанії через дворічну дискваліфікацію за участь у договірних матчах, але все ж зміг зіграти на турнірі, ставши його найкращим бомбардиром. Він проявив себе у вирішальні моменти Мундіалю: спочатку зробив хет-трик у ворота бразильців (3:2), які вважалися фаворитами ЧС, потім відзначився дублем у півфінальному поєдинку з Польщею (2:0) і забив перший гол Італії у фіналі з ФРН (3:1).

На клубному рівні Россі успішно виступав за "Віченцу" та низку інших італійських команд, включаючи "Ювентус" і "Мілан". Після закінчення кар'єри в кінці 1980-х Паоло працював експертом на телеканалах Sky, Rai і Mediaset.

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