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27 лютого • оновлено в 15:46
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В Італії футболіст захворів на коронавірус

2.8т
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В Італії зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус серед футболістів. Гравець, ім'я якого залишається невідомим, виступає в Серії C, третьому за силою дивізіоні країни.

Як повідомляє видання Sport.es, футболіст, який проживає в провінції Сієна, не брав участі в матчі своєї команди на вихідних через жар і загальну слабкість.

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

France 24

Лікарі взяли аналізи гравця на тестування, і через декілька годин виявилося, що у нього коронавірус. Футболіста негайно відвезли в інфекційне відділення лікарні в Сієні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через спалах коронавірусу в Італії були скасовані декілька матчів чемпіонату країни з футболу, а поєдинок Ліги Європи "Інтер" – "Лудогорець" пройде без глядачів.

Гендиректор київського "Динамо" Резо Чохонелідзе, який зараз знаходиться в Мілані, розповів про панічні настрої на Апеннінському півострові у зв'язку з епідемією.

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Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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