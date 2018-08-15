В історичному матчі визначився володар Суперкубка УЄФА

Мадридський "Атлетіко" виграв Суперкубок УЄФА, обігравши в Талліні земляків із "Реала". Перше в історії дербі у рамках цього турніру пройшло на естонському стадіоні "Ліллекюла" й завершилось у додатковий час із рахунком 4:2.

"Матрасники" відкрили рахунок уже на першій хвилині, встановивши історичний рекорд розіграшу. Дієго Коста двома "кивками" послідовно переграв Варана й Рамоса, а потім з нульового кута прострілив Кейлора Наваса.

Реал - Атлетіко

Забивши швидкий гол, "Атлетіко" відсунув гру від своїх воріт, зрідка огризаючись контратаками. Ближче до центру тайму "бланкос" перехопили ініціативу й зрівняли рахунок. На 27-й хвилині Бейл навісив із правого флангу, м'яч перелетів і Годіна, і Савича на дальню, де Бензема скинув його в протихід Облака.

Реал - Атлетико

Реал - Атлетіко

"Реал" ввійшов у смак, все частіше й гостріше атакуючи, і мав чудові шанси провести другий м'яч.

Після перерви швидкості в матчі впали. Безліч зупинок пристойно позначалися на динаміці гри.

Дієго Сімеоне намагаючись переламати хід зустрічі, зняв із гри кращого гравця фіналу ЧС-2018: Грізманн поступився місцем на полі Анхелю Корреа.

Реал - Атлетіко

Реал - Атлетіко

"Реал" вийшов уперед на 63-й хвилині. Хуанфран зачепив м'яч рукою при подачі кутового, й поляк Шимон Марчіняк, не роздумуючи, призначив пенальті. Рамос розвів голкіпера і м'яч по різних кутах.

За 10 хвилин до кінця зустрічі номінальні гості змогли перевести гру в овертайм. Дієго Коста спершу поборовся за м'яч ударом через себе, а потім відскочив на периметр воротарського. Там він дочекався поки Корреа проривом у лицьову виманить на себе Наваса й видасть йому на порожні ворота.

Реал - Атлетіко

Реал - Атлетіко

Овертайм став справжньою трагедією для уболівальників "Реала". Підопічні Хулена Лопетегі домінували, але команду зламала помилка Варана. П'ятого номера "вершкових" обікрав Парті, й видав прострільну передачу на Сауля. 23-хавбек потужним ударом із льоту пробив Наваса.

Через 5 хвилин нокаутуючу крапку поставив Коке. 4:2 й "Атлетіко" втретє у своїй історії виграв Суперкубок УЄФА.

Реал Мадрид Іспанія - Атлетіко Іспанія 2:4 Голи: 0:1 - 1 Дієго Коста, 1:1 - 27 Бензема, 2:1 - 63, пенальті Рамос, 2:2 - 79 Дієго Коста, 2:3 - 98 Сауль, 2:4 - 104 Коке.

Реал Мадрид - Навас, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Кроос (Майораля, 102), Іско (Васкес, 83), Асенсио (Модріч, 57), Каземіро (Себальос, 76), Бейл, Бензема.

Атлетіко - Хмара, Годін, Савич, Хуанфран, Люка Ернандес, Коке, Лемар (Парті, 90), Родрі Ернандес (Вітоло, 71), Сауль, Дієго Коста (Хіменес, 109), Грізманн (Корреа, 57).

Попередження: Асенсио (35), Марсело (54), Корреа (60), Дієго Коста (62), Себальос (90), Модріч (101), Вітоло (105).

Відзначимо, що воротар збірної України Андрій Лунін, який нещодавно перейшов у "Реал", провів весь матч на лаві запасних.