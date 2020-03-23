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23 березня • оновлено в 21:18
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В Іспанії зробили нову заяву про відновлення футбольного чемпіонату

1.6т
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Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF) і керівництво Ла Ліги оголосили про безстрокове призупинення всіх турнірів на території країни до отримання офіційного розпорядження від влади.

"Змагання будуть відновлені тільки після того, як уряд Іспанії офіційно оголосить про те, що їхнє проведення не буде ставити під загрозу здоров'я людей. RFEF і Ла Ліга щиро вдячні тим, хто надає допомогу постраждалим від хвороби іспанцям, і найглибші співчуття загиблим і постраждалим", – написано в заяві на офіційному сайті RFEF.

"Камп Ноу"

"Камп Ноу"

Нагадаємо, що раніше керівництво Ла Ліги планувало закінчити карантин 23 березня, пропустивши два тури чемпіонату на початку місяця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жертвами коронавірусу в Іспанії стали колишній президент мадридського "Реала" і відомий футбольний тренер каталонського "Еспаньола".

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Теми
Чемпіонат Іспанії Коронавірус
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