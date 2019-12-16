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16 грудня • оновлено в 10:30
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В Іспанії зірвали матч через Зозулю: спортивні підсумки 15-грудня

1.4т
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Тіна Кароль розкішно виконала гімн України напередодні матчу "Десна" – "Динамо", а букмекери назвали фаворита бою Усик – Чісора.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 15 грудня.

Крім того, в Іспанії зірвали матч за участю українця Романа Зозулі. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Роман Зозуля Тіна Кароль Ігор Шевадзуцький Василь Ломаченко Теофімо Лопес
Тег
ФК Динамо Київ
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