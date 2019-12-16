В Іспанії зірвали матч через Зозулю: спортивні підсумки 15-грудня

Тіна Кароль розкішно виконала гімн України напередодні матчу "Десна" – "Динамо", а букмекери назвали фаворита бою Усик – Чісора.

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Крім того, в Іспанії зірвали матч за участю українця Романа Зозулі. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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