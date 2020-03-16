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16 березня • оновлено в 14:57
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В Іспанії зареєстрована смерть футболіста через коронавірус

12.5т
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Футболіст аматорської команди "Атлетіко Портада Альта" в Іспанії, що працював також дитячим тренером клубу, Франсіско Гарсія помер від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Marca.

Водночас відомо, що у 21-річного Гарсії була низка інших важких недуг, через що він належав до групи ризику. Нещодавно у нього виявили онкологічне захворювання, що зробило його організм більш уразливим для коронавірусу.

Франсіско Гарсія

Франсіско Гарсія

@AtlPortadaAlta

Упродовж останніх чотирьох років Франциско Гарсія поєднував виступи на футбольному полі з тренерською діяльністю в клубі "Атлетіко Портада Альта".

Клуб звернувся до сім'ї покійного через соціальні мережі: "Ми хочемо висловити наші найщиріші співчуття родині, друзям і близьким нашого тренера Франсіско Гарсії, який, на жаль, покинув нас сьогодні". До співчуття приєднався і головний клуб міста "Малага".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ФІФА ухвалила екстрене рішення через коронавірус.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія Малага
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