В Іспанії виступили з офіційною заявою щодо скандалу із Зозулею

Асоціація іспанських футболістів офіційно відреагувала на скандал навколо українського форварда Романа Зозулі, який піддався образам з трибун під час матчу чемпіонату країни.

"Асоціація висловлює рішучий осуд подій в матчі. Співчуваємо Роману Зозулі. Наша організація готова допомогти із захистом прав як футболіста, так і людини", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів стосовно екснападника збірної України Романа Зозулі.

У МЗС України відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.

Зі словами підтримки на адресу Романа виступив і президент України Володимир Зеленський.

Сам Зозуля виступив з різким відповіддю на адресу фанатів мадридців.

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