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19 грудня • оновлено в 00:55
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В Іспанії виступили з офіційною заявою щодо скандалу із Зозулею

4.3т
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Асоціація іспанських футболістів офіційно відреагувала на скандал навколо українського форварда Романа Зозулі, який піддався образам з трибун під час матчу чемпіонату країни.

"Асоціація висловлює рішучий осуд подій в матчі. Співчуваємо Роману Зозулі. Наша організація готова допомогти із захистом прав як футболіста, так і людини", – сказано в повідомленні.

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"Проти України": стало відомо, що буде робити Зозуля після скандалу в Іспанії

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів стосовно екснападника збірної України Романа Зозулі.

У МЗС України відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.

Зі словами підтримки на адресу Романа виступив і президент України Володимир Зеленський.

Сам Зозуля виступив з різким відповіддю на адресу фанатів мадридців.

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Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
Тег
Альбасете
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Кор Павел
Кор Павел
Испанцы помнят свой фашизм, так само разумеется что они так негативно отнеслись к нацику зозуле. Он ещё сбежит с Испании. Респект Испанцам
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кор Павел, животное Кацaп - ты статью читал? Там говорится об осуждении проявления любой нетерпимости. И только мразь с росеи за! Далее. О каком фашизме ты, дрянь рюская, тут судишь? Такие как ты выжгли Грозный, Алеппо, Донбасс. Твои сородичии есть главные фашисты на планете! Ну а ты, сволочь, яркое тому свидетельство!
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