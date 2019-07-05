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В Іспанії вибухнув грандіозний скандал довкола чемпіона світу з футболу

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Віцечемпіон Іспанії мадридський "Атлетико" виступив із жорсткою заявою щодо французького форварда Антуана Грізманна.

Чемпіон світу-2018 раніше оголосив про те, що залишить команду, проте все ще не підписав контракт із новим клубом. При цьому "Барселона", яка вважається головним претендентом на футболіста, попросила у "матрацників" відстрочки з виплати 120 мільйонів євро за перехід Грізманна.

Антуан Грізманн

Антуан Грізманн

ФК "Атлетіко" Мадрид

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"Атлетико" відповів відмовою, оскільки вважає, що "Барселона" і Грізманн ставляться до клубу і його вболівальників нешанобливо. "Атлетико" повідомив Грізманна та його представників, що, відповідно до контрактних зобов'язань, він повинен з'явитися в розташування нашої команди 14 липня і почати готуватися до сезону разом з іншими партнерами по команді", – йдеться в заяві офіційного сайту столичного клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні мадридський "Атлетико" оголосив про рекордне придбання в історії клубу.

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Теми
Чемпіонат світу 2018Чемпіонат Іспанії
Особа
Антуан Грізманн
Місце
ІспаніяМадрид
Тег
Атлетіко Мадрид
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