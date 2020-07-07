В Іспанії нападник встав на ворота і відбив удар голкіпера суперників на останній хвилині

Лукас Окампосвстал на ворота і відбив удар голкіпера суперників на останній хвилині.

Нападник "Севільї" Лукас Окампос став героєм домашнього матчу 34-го туру іспанської Ла Ліги проти "Ейбара".

На 56-й хвилині поєдинку він відкрив рахунок, забивши єдиний гол у грі, а в доданий до другого тайму час Окампос був змушений встати на ворота, оскільки всі заміни "Севілья" вже використовувала, а основний голкіпер Томаш Вацлік отримав травму.

Закінчувалася вже 101-а хвилина, коли "Ейбару" вдалося доставити м'яч у штрафний майданчик суперників. Ігровий снаряд відлетів до воротареві гостей, проте його удар був відбитий Окампосом, а добивання його партнера було вибито з лінії.

"Севілья" зміцнила свої позиції в зоні Ліги чемпіонів, відірвавшись від "Вільярреала" на шість очок. "Ейбар" знаходиться в одному місці від зони вильоту, але випереджає "Мальорку" на шість пунктів за чотири тури до кінця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний матч у чемпіонаті Саудівської Аравії з футболу завершився фантастичною розв'язкою, коли голкіпер врятував ворота і тут же забив гол.