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В Іспанії красиво вмили кривдника Зозулі

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Мер іспанського міста Альбасете Мануель Серрано висловив підтримку Роману Зозулі, якого іспанський депутат Пабло Іглесіас обізвав нацистом.

При цьому один з головних фанатів місцевого футбольного клубу, кольори якого захищає український нападник, красиво потроллив чиновника.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

albacete-bp.es

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"Хочу висловити свою підтримку клубу, нашому гравцеві і фанатам, які завжди були прикладом толерантності, зразкової поведінки і демократії. Пабло Іглесіас, в неділю ми збираємося присвятити тобі гол, і Роман Зозуля допоможе нам пробитися до Прімери", – написав мер Альбасете Мануель Серрано на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Зозуля прийняв рішення подати до суду на депутата Пабло Іглесіаса, який звинуватив футболіста в нацизмі через підтримку ЗСУ.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Роман Зозуля
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