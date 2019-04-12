В Іспанії красиво вмили кривдника Зозулі

Мер іспанського міста Альбасете Мануель Серрано висловив підтримку Роману Зозулі, якого іспанський депутат Пабло Іглесіас обізвав нацистом.

При цьому один з головних фанатів місцевого футбольного клубу, кольори якого захищає український нападник, красиво потроллив чиновника.

Роман Зозуля albacete-bp.es

Новини Зозулі побажали смерті в Іспанії

Se prevé llegar a más de 1.700 niños de #Albacete a los que se atenderá en los colegios La Paz, San Antón y Feria-Isabel Bonal. https://t.co/depywZ03HY - Manuel Serrano (@Selopezmanuel) 11 квітня 2019 р

"Хочу висловити свою підтримку клубу, нашому гравцеві і фанатам, які завжди були прикладом толерантності, зразкової поведінки і демократії. Пабло Іглесіас, в неділю ми збираємося присвятити тобі гол, і Роман Зозуля допоможе нам пробитися до Прімери", – написав мер Альбасете Мануель Серрано на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Зозуля прийняв рішення подати до суду на депутата Пабло Іглесіаса, який звинуватив футболіста в нацизмі через підтримку ЗСУ.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!