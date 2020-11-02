В Іспанії голкіпер забив гол на останній хвилині і тут же пропустив з центру поля. Відео

Михайло Морозов Футбол 22:05, 2.11.2020

Матч іспанської регіональної ліги з футболу між "Вінаросом" і "Пеньїсколою" закінчився за неймовірних обставин.

Господарі програвали з рахунком 0:1, але на п'ятій доданій до другого тайму хвилині голкіпер команди підключився до атаки і точно пробив у дальній кут з-за меж штрафного. Він довго святкував з партнерами по команді, після чого почав неспішно повертатися на свою половину поля.

Гравець "Пеньїсколи" скористався тим, що голкіпер суперників не стежив за тим, що відбувається у центральному колі, і сильно пробив по воротах, відправивши м'яч йому за комір. Завдяки цьому точному удару його команда виграла з рахунком 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, румунський воротар забив гол ударом через все поле.

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