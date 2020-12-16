В Іспанії голкіпер відбив пенальті, стоячи на колінах. Відео

Голкіпер молодіжної команди сантандерского "Расінга" Альваро Хіменес підлаштувався під нові правила виконання пенальті та придумав незвичайний спосіб їхнього відбивання.

На 86-й хвилині матчу проти "Атлетіко Перінес" за рахунку 1:1 у ворота його команди був призначений одинадцятиметровий. Хіменес встав на коліна на лінії та розставив руки в сторони, а в момент удару різко здійнявся на ноги і кинувся у правий від себе кут, намертво забравши м'яч.

Він приніс команді нічию та допоміг їй залишитися на четвертому місці в таблиці з 11 очками після 7 турів. На третій позиції з такою ж кількістю балів знаходиться й "Атлетіко Перінес".

Як повідомляється в Twitter іспанського журналіста Дієго Балбонтіна, за останні сім днів Хіменес відбив таким чином вже три пенальті.

Нагадаємо, що, згідно з новими правилами виконання одинадцятиметрових, одна нога голкіпера має залишатися на лінії воріт в момент удару. В іншому випадку його можуть покарати жовтою карткою та призначити повторний пенальті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі плей-оф чемпіонату США з футболу (МЛС) захисник замінив вилученого воротаря і відбив вирішальний удар в серії одинадцятиметрових.