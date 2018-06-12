Скандал дня: під Києвом відкрили фан-зону ЧС-2018 - фотофакт

У місті Ірпінь Київської області готуються до перегляду матчів ЧС-2018.

Поблизу одного з ТРЦ з'явилася нелегальна фан-зона, на території якої вже встановлені величезні тенти і екран, розміром 2 х 2,5 метра, йдеться в повідомленні LIGA.net.

За словами міської влади, вони ніякого відношення до облаштування простору для уболівальників не мають. Відзначається, що це приватна ініціатива.

Місцеве видання "Правда Ірпеня" анонсувало відкриття фан-зони, але пізніше новина з ресурсу була видалена.

"Правда Ірпеня"

Нагадаємо, що в Україні офіційно матчі ЧС-2018 покажуть телеканали "Інтер" та НТН. Варто відзначити, що скрізь в світі підтримують варіант з бойкотом ЧС в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в соціальних мережах активно поширюється відео із закликом до світової спільноти всіляко ігнорувати прийдешній мундіаль.