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Скандал дня: під Києвом відкрили фан-зону ЧС-2018 - фотофакт

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У місті Ірпінь Київської області готуються до перегляду матчів ЧС-2018.

Поблизу одного з ТРЦ з'явилася нелегальна фан-зона, на території якої вже встановлені величезні тенти і екран, розміром 2 х 2,5 метра, йдеться в повідомленні LIGA.net.

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Human Rights Watch закликала до бойкоту ЧС-2018 в Росії

За словами міської влади, вони ніякого відношення до облаштування простору для уболівальників не мають. Відзначається, що це приватна ініціатива.

Місцеве видання "Правда Ірпеня" анонсувало відкриття фан-зони, але пізніше новина з ресурсу була видалена.

"Правда Ірпеня"

Нагадаємо, що в Україні офіційно матчі ЧС-2018 покажуть телеканали "Інтер" та НТН. Варто відзначити, що скрізь в світі підтримують варіант з бойкотом ЧС в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в соціальних мережах активно поширюється відео із закликом до світової спільноти всіляко ігнорувати прийдешній мундіаль.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Місце
Україна
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Орлов Александр
Орлов Александр
Вы тут совсем конченные. Никто бойкотировать такое мероприятие не собирается. Пару шавок тявкнут что-то подобное, а вы и рады подхватить. Это праздник для людей в первую очередь. Мозги совсем промытые у людей...
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