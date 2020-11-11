В Ірландії футболіст закинув м'яча за комірець голкіперу з 35 метрів. Відео

У матчі останнього туру вищого футбольного дивізіону Ірландії між "Дандолком" і "Слайго Роверс" був забитий незвичайний гол.

На десятій хвилині поєдинку за рахунку 0:0 гравець гостей Джессі Деверс отримав передачу на фланзі в 35 метрах від воріт. Найімовірніше, він хотів зробити навіс у штрафний майданчик, але м'яч зрізався з його ноги та влетів за комірець голкіперу, який не зміг правильно оцінити траєкторію. На відео з цього моменту починається огляд матчу.

У доданий до другого тайму час "Слайго" зумів подвоїти перевагу і забезпечити собі четверте місце в чемпіонаті завдяки перемозі 2:0. "Дандолк" закінчив сезон на третій позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше команда, яка програла в цьому матчі, видала неймовірну кінцівку в поєдинку Ліги Європи проти віденського "Рапіда". Клуби забили п'ять голів за 15 хвилин.