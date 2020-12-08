В Ірані футболіст забив гол кидком з ауту після переднього сальто. Відео

Михайло Морозов Футбол 17:23, 8.12.2020 Оновлено: 17:45, 8.12.2020

Іранський футболіст "Пейкана" Мехран Голразі відзначився неймовірним голом у виїзному матчі місцевого чемпіонату проти "Гол-Гохара".

Його команда швидко відкрила рахунок, а вже на сьомій хвилині їй вдалося подвоїти перевагу. Голразі виконував аут, перебуваючи в метрах 40 від воріт, і вирішив надати м'ячу максимальне прискорення, зробивши переднє сальто просто перед кидком. Голкіпер "Гол-Гохара" не зумів розрахувати траєкторію польоту ігрового снаряда й випадково відправив його у власні ворота. Варто зазначити, що гол не був би зарахованим, якби ніхто з футболістів не торкнувся м'яча.

За підсумками поєдинку "Пейкан" здобув перемогу з рахунком 2:1 і піднявся на четверте місце після п'яти турів. В активі команди вісім очок. Для "Гол-Гохара", який йде першим із десятьма балами, ця поразка стала першою в сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чемпіонаті Німеччини футболіст отримав жовту картку за знущальний гол.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Російський актор вирішив "помиритися" з українцями, назвавши борщ "російським". Фото та відео

В ООН підтримали резолюцію про проблему мілітаризації Криму: РФ закликали піти з півострова

Поклонська закликала Ілона Маска допомогти Криму, який перетворився на безводний Марс

Росіянин із прапором України провів біля стін Кремля пікет проти Путіна. Фото та відео

До українського каналу запросили радника ватажка "ЛНР" і заявили, що він – "не терорист"