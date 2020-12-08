В Ірані футболіст забив гол кидком з ауту після переднього сальто. Відео

Іранський футболіст "Пейкана" Мехран Голразі відзначився неймовірним голом у виїзному матчі місцевого чемпіонату проти "Гол-Гохара".

Його команда швидко відкрила рахунок, а вже на сьомій хвилині їй вдалося подвоїти перевагу. Голразі виконував аут, перебуваючи в метрах 40 від воріт, і вирішив надати м'ячу максимальне прискорення, зробивши переднє сальто просто перед кидком. Голкіпер "Гол-Гохара" не зумів розрахувати траєкторію польоту ігрового снаряда й випадково відправив його у власні ворота. Варто зазначити, що гол не був би зарахованим, якби ніхто з футболістів не торкнувся м'яча.

За підсумками поєдинку "Пейкан" здобув перемогу з рахунком 2:1 і піднявся на четверте місце після п'яти турів. В активі команди вісім очок. Для "Гол-Гохара", який йде першим із десятьма балами, ця поразка стала першою в сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чемпіонаті Німеччини футболіст отримав жовту картку за знущальний гол.