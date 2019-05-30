В інвалідному візку: Блохін шокував появою на фіналі Ліги Європи — відеофакт

Легендарний форвард київського "Динамо" Олег Блохін, якого запросили на фінальний матч Ліги Європи в Баку між лондонськими командами "Челсі" і "Арсенал", шокував присутніх, прибувши на стадіон в інвалідному візку.

Відомо, що у екс-наставника "Динамо" і збірної України давно існують проблеми зі спиною, але поява Блохіна в спеціальному кріслі для комфортного пересування засмутила його шанувальників, яких у столиці Азербайджану дуже багато.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний футболіст київського "Динамо" Олег Блохін розкритикував рекордсмена донецького "Шахтаря" Генріха Мхітаряна за відмову грати у фіналі Ліги Європи.

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