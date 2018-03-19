У Європі влаштували полювання на воротаря збірної України

Воротар луганської "Зорі" і збірної України Андрій Лунін став об'єктом інтересу різних європейських клубів. Деякі з них вже зробили пропозиції щодо трансферу футболіста.

Серед тих, хто цікавиться українським воротарем - два середняка англійської Прем'єр-ліги і австрійський "Зальцбург", повідомляє сайт "Команда №1". Останній навіть зробив луганській команді конкретну пропозиція. Крім того, на "Зорю" вийшли скаути одного з провідних клубів італійської Серії А. Орієнтовна трансферна вартість Луніна - 5 млн євро.

Андрій Лунін є вихованцем харківського "Металіста", а в 2015-му році перебрався у футбольний клуб "Дніпро". У складі дніпровської команди воротар дебютував в українській Прем'єр-Лізі в сезоні 2016-2017, останньому для "Дніпра", а з 2017 року грає за "Зорю". Неодноразово отримував виклики в збірну України, проте поки не провів за неї жодного матчу.

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