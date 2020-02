В Європі масово скасовують футбольні матчі: що відбувається

Відразу в трьох провідних європейських чемпіонатах через загрозу негоди були скасовані деякі матчі.

В англійській Прем'єр-ліги не відбудеться українське дербі між "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка та "Вест Хема" Андрія Ярмоленка. Організатори перенесли зустріч 26-го туру, так як синоптики спрогнозували прихід шторму "Сіара". Крім того, відкладено всі поєдинки жіночих ліг.

MATCH POSTPONED



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today's @premierleague match against West Ham has been postponed.



