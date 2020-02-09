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10 лютого • оновлено в 08:02
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В Європі масово скасовують футбольні матчі: що відбувається

10.1т
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Відразу в трьох провідних європейських чемпіонатах через загрозу негоди були скасовані деякі матчі.

В англійській Прем'єр-ліги не відбудеться українське дербі між "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка та "Вест Хема" Андрія Ярмоленка. Організатори перенесли зустріч 26-го туру, так як синоптики спрогнозували прихід шторму "Сіара". Крім того, відкладено всі поєдинки жіночих ліг.

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Циклон "Сабіна" спровокував скасування поєдинку 21-го туру чемпіонату Німеччини, в якому повинні були зустрітися менхегладбахмька "Боруссія" та "Кельн". З цієї ж причини були перенесені всі матчі 9 лютого у першості Нідерландів у всіх дивізіонах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський "Вест Хем" розглядає можливість продажу в літнє міжсезоння лідера збірної України Андрія Ярмоленка.

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Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Німеччини" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Чемпіонат Німеччини чемпіонат Голландії Чемпіонат Англії
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
украинское дерби хаха
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Жирнов Влад, авторитет? Ахаха!
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