В Європі масово скасовують футбольні матчі: що відбувається

Відразу в трьох провідних європейських чемпіонатах через загрозу негоди були скасовані деякі матчі.

В англійській Прем'єр-ліги не відбудеться українське дербі між "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка та "Вест Хема" Андрія Ярмоленка. Організатори перенесли зустріч 26-го туру, так як синоптики спрогнозували прихід шторму "Сіара". Крім того, відкладено всі поєдинки жіночих ліг.

⚠ MATCH POSTPONED ⚠



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety , today 's @premierleague match against West Ham has been postponed.



🔵 #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM - Manchester City (@ManCity) February 9, 2020

❗ #BMGKOE ist wegen des Sturms #Sabine abgesagt worden, da eine gesicherte Abreise der Fans nicht gewährleistet werden kann . Die Entscheidung fiel am frühen Morgen nach einer Analyse der letzten Wetterprognose. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt.

👉 https://t.co/7KbckMvoGZ pic.twitter.com/1jQMjKSnKS - Borussia (@borussia) February 9, 2020

Циклон "Сабіна" спровокував скасування поєдинку 21-го туру чемпіонату Німеччини, в якому повинні були зустрітися менхегладбахмька "Боруссія" та "Кельн". З цієї ж причини були перенесені всі матчі 9 лютого у першості Нідерландів у всіх дивізіонах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський "Вест Хем" розглядає можливість продажу в літнє міжсезоння лідера збірної України Андрія Ярмоленка.

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