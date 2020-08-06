В Європі ажіотаж на "нового Шевченка": "Динамо" підняло ціну

Київське "Динамо" підняло трансферну вартість свого нападника Владислава Супряги до 12-13 млн євро, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, футболіст цікавий 10 європейським клубам, серед них 3 італійських, в тому числі "Лаціо" і "Болонья".

Раніше повідомлялося, що столичний клуб оцінив свого молодого таланта в 8-10 мільйонів євро.

Сезон 2019/20 чемпіон світу в складі збірної України до 20 років провів в "Дніпрі-1". Він взяв участь в 26 матчах команди, забив 15 голів і віддав 1 результативну передачу. В одному з поєдинків Супряга зробив хет-трик у ворота "Динамо", вийшовши на заміну у другому таймі.

Нагадаємо, що сенегальський агент Ібрагім Сонко, який раніше виступав в англійській Прем'єр-лізі і збірної країни, заявив, що нападник столичного клубу може стати "новим Шевченком".